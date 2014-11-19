路透基点：中国国电融资租赁首次入市寻求3.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港11月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国电融资租赁有限公司正寻求筹组3.5亿美元的三年期定期贷款。这是该公司首次入市融资。

中信银行(国际)和德意志银行新加坡分行担任牵头行。这笔贷款分两部分，A部分2亿美元，B部分1.5亿美元。

该项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点，平均存续期约两年。

承贷达到2,000万美元或以上的银行，将获得260个基点的综合收益，前端费用60个基点；承贷低于2,000万美元的银行将获得250个基点综合收益，费用为40个基点。

国有企业国电集团是此项贷款的担保人，该公司也是借款方的最终母公司。

贷款有一年宽限期，之后分三期按半年等额偿还。

贷款款项将购买用于租赁的资产。回覆期限为12月中旬。