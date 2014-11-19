路透基点：中国国电融资租赁首次入市寻求3.5亿美元三年期贷款--TRLPC

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港11月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国电融资租赁有限公司正寻求筹组3.5亿美元的三年期定期贷款。这是该公司首次入市融资。
中信银行(国际)和德意志银行新加坡分行担任牵头行。这笔贷款分两部分，A部分2亿美元，B部分1.5亿美元。
该项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点，平均存续期约两年。
承贷达到2,000万美元或以上的银行，将获得260个基点的综合收益，前端费用60个基点；承贷低于2,000万美元的银行将获得250个基点综合收益，费用为40个基点。
国有企业国电集团是此项贷款的担保人，该公司也是借款方的最终母公司。
贷款有一年宽限期，之后分三期按半年等额偿还。
贷款款项将购买用于租赁的资产。回覆期限为12月中旬。
借款方是中国国电资本控股有限公司(持股51%)与雄亚(维尔京)有限公司(持股49%)的合资公司。该公司注册地为天津市东疆保税港区，业务包括租赁发电设备。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选