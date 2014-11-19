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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 17:26 BJT

两岸金融：两岸银行、证券和保险金融三会预计于12月末召开--消息

路透台北11月19日 - 数位台湾官方消息人士周三指出，两岸银行监理合作平台会议“金银会”、证券监理合作平台会议“金证会”及保险监理合作平台会议“金保会”预定先后于12月25日及26日在北京召开，金管会主委曾铭宗将亲自率团参加。

由于今年两岸服务贸易协议卡关立法院，两岸金融三会拖到年底终于有望陆续登场，一位消息人士指出，两岸金银会与金证会皆将于12月25日召开，金保会则敲定在12月26日举行。

“两岸金融三会都敲定在圣诞节附近。”另一位消息人士说。

其中一位消息人士并称，这次议题主要涉及两岸业务合作交流的协商，本次将不涉及市场准入议题。

此外，消息人士指称，银行方面将争取大陆扩点申请案件加快审批速度，并将请中国银监会代为向中国人民银行反应扩大人民币回流机制，争取现有昆山试验区台商人民币回流模式扩大至上海、苏州及深圳等地。

台湾金管会主委曾铭宗日前表示，两岸金融三会(银行、保险、证券)确定在今年底以前召开，但这次会议双方将不会涉及市场准入的部分。这次会议多会针对行政开放项目来讨论，至于大陆是否愿意开放RQFII、也开放金额，尚未与对岸谈到具体内容。

中国银监会港澳台办主任范文仲上月底来台参加两岸金融合作研讨会场边受访时亦称从两岸长期趋势来看，现在两岸金融合作顺利进行，尽管有些小小波折，但大方向很明确，两岸金融监理平台对话也非常通畅，两岸金融合作愿景还是非常美好。 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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