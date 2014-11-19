两岸金融：两岸银行、证券和保险金融三会预计于12月末召开--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月19日 - 数位台湾官方消息人士周三指出，两岸银行监理合作平台会议“金银会”、证券监理合作平台会议“金证会”及保险监理合作平台会议“金保会”预定先后于12月25日及26日在北京召开，金管会主委曾铭宗将亲自率团参加。
由于今年两岸服务贸易协议卡关立法院，两岸金融三会拖到年底终于有望陆续登场，一位消息人士指出，两岸金银会与金证会皆将于12月25日召开，金保会则敲定在12月26日举行。
“两岸金融三会都敲定在圣诞节附近。”另一位消息人士说。
其中一位消息人士并称，这次议题主要涉及两岸业务合作交流的协商，本次将不涉及市场准入议题。
此外，消息人士指称，银行方面将争取大陆扩点申请案件加快审批速度，并将请中国银监会代为向中国人民银行反应扩大人民币回流机制，争取现有昆山试验区台商人民币回流模式扩大至上海、苏州及深圳等地。
台湾金管会主委曾铭宗日前表示，两岸金融三会(银行、保险、证券)确定在今年底以前召开，但这次会议双方将不会涉及市场准入的部分。这次会议多会针对行政开放项目来讨论，至于大陆是否愿意开放RQFII、也开放金额，尚未与对岸谈到具体内容。
中国银监会港澳台办主任范文仲上月底来台参加两岸金融合作研讨会场边受访时亦称从两岸长期趋势来看，现在两岸金融合作顺利进行，尽管有些小小波折，但大方向很明确，两岸金融监理平台对话也非常通畅，两岸金融合作愿景还是非常美好。 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。