两岸金融：两岸银行、证券和保险金融三会预计于12月末召开--消息

路透台北11月19日 - 数位台湾官方消息人士周三指出，两岸银行监理合作平台会议“金银会”、证券监理合作平台会议“金证会”及保险监理合作平台会议“金保会”预定先后于12月25日及26日在北京召开，金管会主委曾铭宗将亲自率团参加。

由于今年两岸服务贸易协议卡关立法院，两岸金融三会拖到年底终于有望陆续登场，一位消息人士指出，两岸金银会与金证会皆将于12月25日召开，金保会则敲定在12月26日举行。

“两岸金融三会都敲定在圣诞节附近。”另一位消息人士说。

其中一位消息人士并称，这次议题主要涉及两岸业务合作交流的协商，本次将不涉及市场准入议题。

此外，消息人士指称，银行方面将争取大陆扩点申请案件加快审批速度，并将请中国银监会代为向中国人民银行反应扩大人民币回流机制，争取现有昆山试验区台商人民币回流模式扩大至上海、苏州及深圳等地。

台湾金管会主委曾铭宗日前表示，两岸金融三会(银行、保险、证券)确定在今年底以前召开，但这次会议双方将不会涉及市场准入的部分。这次会议多会针对行政开放项目来讨论，至于大陆是否愿意开放RQFII、也开放金额，尚未与对岸谈到具体内容。