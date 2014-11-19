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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 17:53 BJT

欧洲金融市场：英镑上涨，此前英国央行会议记录显示内部看法分歧

英镑兑美元 自数据发布前的低位1.5590美元反弹，报1.5648美元，日内上涨0.1%。英镑兑欧元 自数据公布前的0.8037英镑上涨至0.8010英镑。

英债期货缩减涨幅至116.52，日内上涨7个跳动点，数据发布前在116.73左右。(完) (编译 张明钧/洪曦; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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