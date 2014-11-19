中港个股：南方航空旗下直昇机分公司改制独立，拓展通航业务

路透香港11月19日 - 中国南方航空股份有限公司 周三宣布，将对旗下珠海直昇机分公司进行改制，设立独立的全资子公司南航通用航空有限公司，注册资本10亿元人民币。

公司的公告称，珠海直昇机分公司的资产和负债原则上全部注入南航通用航空，将其独立出来主要为巩固南航在海上后勤服务的优势，利用有利的市场时机拓展其他通航业务，为公司培育新的业务增长点。

截至9月底止，珠海直昇机分公司拥有18架直昇机、拥有全亚洲最大的西科斯基直昇机机队，并托管公务直昇机三架。主要业务为中外石油公司提供海上后勤飞行服务，此外还从事公务、旅游、护林、空中摄影、医疗急救、飞机托管、飞行驾驶培训等通用航空业务。

南航H股今天收高1.32%，报3.06港元；其A股升1.16%，报3.49元人民币。（完）

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