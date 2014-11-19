全球经济：世行预计埃博拉造成非洲损失30-40亿美元，低于此前预估

路透约翰内斯堡11月19日 - 世界银行非洲首席经济学家Francisco Ferreira周三称，目前预计埃博拉对撒哈拉以南非洲经济造成的损失约在30-40亿美元，远低于此前预估的最坏情形下的320亿美元。

他表示，“由于部分国家防范得力，世界银行预计的埃博拉冲击经济的最坏情形发生的可能性现已下降。但可能性并没完全消除，因为还需要高度防备和重视。”(完)