全球经济：世行预计埃博拉造成非洲损失30-40亿美元，低于此前预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透约翰内斯堡11月19日 - 世界银行非洲首席经济学家Francisco Ferreira周三称，目前预计埃博拉对撒哈拉以南非洲经济造成的损失约在30-40亿美元，远低于此前预估的最坏情形下的320亿美元。
他表示，“由于部分国家防范得力，世界银行预计的埃博拉冲击经济的最坏情形发生的可能性现已下降。但可能性并没完全消除，因为还需要高度防备和重视。”(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。