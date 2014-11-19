香港个股：复星国际打通旗下保险、地产和医药平台布局养老产业

路透上海11月19日 - 在相当多保险资金和房企进军健康养老产业之后，中国最大综合性民营企业--复星国际 周三宣布其大健康业务发展战略，希望打通旗下保险、地产和医药三大产业平台，打造健康产业全产业链。

在周三的新闻会上，复星国际旗下的复星保德信人寿、复星地产及复星医药 等多家子公司互相签署战略合作协议，其中复星地产计划打造的承载各种健康资源的平台--“蜂巢城市”，涉及复地集团、星堡养老、星浩资本等不同子公司，其近期还专门成立专注健康地产的平台--星健资本。

“大家都说养老是未来，健康是未来，但这不光光是建个房子。”复星国际董事长郭广昌表示。

复星国际总裁汪群斌指出，未来大健康产业将是复星非常重要的发展方向，复星有更多的资源需要整合。“复星不仅要投出去，更需要聚起来，只有协同才能创造最大价值。”

复星医药不仅拥有医药研究、销售及医疗服务等资源，近年来其还在各地收购了多家医院，包括高端医院品牌和睦家等。

近阶段，复星集团旗下企业正就健康养老产业做各种尝试，例如复星与美国最大养老产业运营商峰堡集团 的合资公司星堡公司正在上海建设一个高端养老社区，星健资本将在宁波建设一个养老综合体。

复星旗下的房地产私募股权基金星浩资本亦在其大连、哈尔滨和南昌三个城市综合体项目中，分别选择一幢住宅作为健康公寓试点。星浩健康管理咨讯公司总经理景瑞凯表示，在目前国内房地产市场低迷情况下，健康公寓项目预计会推动公司加快去库存，创造新的盈利增长点。

复星在收购葡萄牙最大保险企业Fidelidade控股权后，Fidelidade近期又发起对葡萄牙私立医院集团ESPÍRITO SANTO SAÚDE(ESS) 的收购。公司方面表示，复星希望在葡萄牙“保险＋医疗”产业链形成有效的运营模式后，未来有可能将其成功经验引入中国市场。