中国个股：万华化学子公司完成10亿元离岸人民币债券发行，年利4.5%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月19日 - 中国万华化学集团股份有限公司 周三公告称，其境外全资子公司万华化学（香港）有限公司在维京群岛的子公司作为发行人，今日已在香港发行10亿元人民币债券，票面年息为4.5%。
公告显示，该债券期限为三年，每半年付息一次，周四将在香港联交所上市，其承销商为摩根大通和汇丰银行。
本期债券将用于万华化学境外子公司一般用途，如补充流动资金、偿还境外贷款等。公告称，此举有利于扩大公司的海外影响力，并降低公司的融资成本。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告 here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。