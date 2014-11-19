中国个股：万华化学子公司完成10亿元离岸人民币债券发行，年利4.5%

路透上海11月19日 - 中国万华化学集团股份有限公司 周三公告称，其境外全资子公司万华化学（香港）有限公司在维京群岛的子公司作为发行人，今日已在香港发行10亿元人民币债券，票面年息为4.5%。

公告显示，该债券期限为三年，每半年付息一次，周四将在香港联交所上市，其承销商为摩根大通和汇丰银行。

本期债券将用于万华化学境外子公司一般用途，如补充流动资金、偿还境外贷款等。公告称，此举有利于扩大公司的海外影响力，并降低公司的融资成本。（完）

欲了解详情，可点选上证所公告 here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)