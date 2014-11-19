英国经济：因通胀减弱，英国家庭对财务状况的担忧减弱--MARKIT调查

路透伦敦11月19日 - 周三公布的月度调查结果显示，11月英国家庭对自身财务状况的担忧减弱，因对通胀的担心为五年多最低，而收入持续反弹。

Markit家庭财务指数升至42.7，为七个月最高，高于10月的41.8，但仍远低于50这个区分悲观和乐观的分水岭。

就业收入连续第四个月实现增长，体现官方数据中收入水平的缓慢上升。

但英国家庭对未来12个月财务状况的预期从10月份的水平略有下滑，凸显出首相卡梅伦在明年5月全国大选之前面临的挑战。

表达看法的受访者中有65%预计，英国央行将在明年的这个时点之前升息，但只有29%的人预计未来六个月会升息。