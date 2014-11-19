英国经济：因通胀减弱，英国家庭对财务状况的担忧减弱--MARKIT调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月19日 - 周三公布的月度调查结果显示，11月英国家庭对自身财务状况的担忧减弱，因对通胀的担心为五年多最低，而收入持续反弹。
Markit家庭财务指数升至42.7，为七个月最高，高于10月的41.8，但仍远低于50这个区分悲观和乐观的分水岭。
就业收入连续第四个月实现增长，体现官方数据中收入水平的缓慢上升。
但英国家庭对未来12个月财务状况的预期从10月份的水平略有下滑，凸显出首相卡梅伦在明年5月全国大选之前面临的挑战。
表达看法的受访者中有65%预计，英国央行将在明年的这个时点之前升息，但只有29%的人预计未来六个月会升息。
英国央行上周表示，并不急于上调贷款利率，因为通胀率要大约三年时间才能达到2%的目标水平。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。