离岸人民币：中国银行称澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月19日 - 中国银行 周三称，澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券，成为继英国政府、加拿大大不列颠哥伦比亚省政府之后，第三个发行离岸人民币债券的发达国家政府机构。
中国银行新闻稿称，中行作为联席主承销商之一，将和澳新银行(澳盛银行,ANZ) 共同协助澳大利亚新南威尔士州政府财务公司发行离岸人民币债券。
中国央行周一称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。
2014年10月时，中国银行为英国政府在伦敦发行金额30亿元、期限3年的人民币国债，同月，中国银行又为加拿大大不列颠哥伦比亚省政府发行金额30亿元、期限两年的离岸人民币债券。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。