离岸人民币：中国银行称澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券

中国央行周一称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。

2014年10月时，中国银行为英国政府在伦敦发行金额30亿元、期限3年的人民币国债，同月，中国银行又为加拿大大不列颠哥伦比亚省政府发行金额30亿元、期限两年的离岸人民币债券。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)