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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 18:26 BJT

离岸人民币：中国银行称澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券

路透北京11月19日 - 中国银行 周三称，澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券，成为继英国政府、加拿大大不列颠哥伦比亚省政府之后，第三个发行离岸人民币债券的发达国家政府机构。

中国银行新闻稿称，中行作为联席主承销商之一，将和澳新银行(澳盛银行,ANZ) 共同协助澳大利亚新南威尔士州政府财务公司发行离岸人民币债券。

中国央行周一称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。

2014年10月时，中国银行为英国政府在伦敦发行金额30亿元、期限3年的人民币国债，同月，中国银行又为加拿大大不列颠哥伦比亚省政府发行金额30亿元、期限两年的离岸人民币债券。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
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