香港房地产：纽约第五大道取代铜锣湾成为全球租金最高零售区域--高纬环球

路透香港11月19日 - 商业房地产服务商--高纬环球周三发表的调查报告指出，纽约第五大道已经取代香港铜锣湾成为全球最昂贵零售区域。内地访港旅客消费下降，导致零售商在香港的扩张步伐明显较为审慎。

该调查统计了全球65个国家及330个零售核心区租金并作出排名，截至9月底止的过去12个月，全球各地零售核心区租金平均上升2.4%，部份市场仍见波动及疲弱，然而即使有众多因素影响租金升幅，报告内的330个地区当中有277个在过去一年租金均为平稳或上升。

纽约第五大道上段的租金录得破纪录新高达每年每平方尺3,500美元，击退今年录得租金下跌6.8%的香港铜锣湾区，重夺榜首位置。

＂在2014年，面对销售表现显着下滑、内地访港旅客减少消费的情况下，零售商在香港的扩张步伐明显较为谨慎。奢侈品牌表现保守，珠宝钟表零售商更明显削减新店数目，令行业呈现负增长，不少本地大型零售商的假日零售销售表现每况愈下。＂高纬环球香港商舖部执行总监胡咏诗表示。

她并指出，本港自9月下旬发生的占领运动，进一步打击零售核心区的消费情绪，尤其铜锣湾及旺角的主要干道仍被群众堵塞。

香港珠宝零售商周大福珠宝 表示，今年10月份其在香港市场的零售值和同店销售分别同比下跌17%和24%，主要受到部份地区零售商的顾客人流和销售受到附近的示威活动影响。

另一家商业地产服务商--高力国际今天亦发表类似的研究报告指出，今年全球10大最贵的商舖租金中，纽约第五大道名列首位，香港两个核心购物区的商舖租金分别排行第二和第三。

该研究调查了全球50个国家的125个零售物业市场，其中一个重要主题是全球主要市场及亚洲主要城市的奢侈品零售业持续强劲增长。

报告指出，推动奢侈品销售的一个关键因素在于消费信心上升，某程度上是由于大家逐渐淡忘近期的全球经济危机。此外，最高收入人士的收入增长可观，亦推动消费意欲上升。

＂我们从全球房地产零售环境中分析，今年观察到的情况是：由于全球经济增长放缓以及电子商贸的阴影，投资者保持审慎，尽管如此，零售市场仍然审慎乐观，许多个别市场稳步增长。＂高力国际美国零售服务部全国总监Anjee Solanki表示。

他指出，奢侈品成为现时扩张的主要动力，尤其在GDP增长及消费支出疲弱的欧洲及亚洲地区。

在亚洲区方面，虽然电子商贸渐趋普及，但名牌商店继续留守核心购物区，但个别城市如首尔及新加坡，其核心区的商舖新供应有限，料中价品牌产品会陆续迁往非核心区。