欧洲汇市：英镑上涨，英央行会议记录显示内部观点明显分歧

"可能市场认为多数MPC委员的看法是，前景疲弱，而情况不是这样，所以我们看到对一些英镑空头部位的略微轧平。“

英镑/美元 从数据公布前的低点1.5590美元反弹，上涨0.005美元至1.5648美元，当日涨0.1%。英镑/欧元 从数据公布前的0.8037英镑涨至0.8010英镑。

计算市场仓位的最新数据显示，押注英镑进一步下跌“空头”部位开始主导英镑前景，反应升息预期全面回撤。

货币市场利率将首次升息预期推后至明年下半年，远期利率只反应第四季将会升息25个基点。

“宏观环境未发生改变：之前押注英央行将成为首先升息的主要国家之一，而英央行目前远远落后，”Robson称，“一旦结清这些部位，英镑将继续走软。”(完)

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