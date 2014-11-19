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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 18:57 BJT

表格：沪港通市场数据摘要（11月19日）

路透香港11月19日 - 以下为香港交易及结算所 周三发布沪港通市场数据摘要。
  
                        沪股通                          港股通
    每日额度余额    103.88亿元人民币（已用20.1%）      102.47亿元人民币（已用2.4%）
    成交金额        28.42亿元人民币（含6.1%卖盘）      4.96亿港元（含23.2%卖盘）
    买卖盘宗数      92,471                             8,936
    成交宗数        90,790                             12,822
  
   ==========================================================================================
    沪股通--十大成交活跃股
     
   排名     股票名称                    买入金额          卖出金额        成交金额（人民币） 
                                        (人民币)          (人民币)        (买盘+卖盘) 
    1       大秦铁路                    309,588,606       21,584,482      331,173,087 
    2       中国平安保险                249,481,290       29,915          249,511,205 
    3       上海汽车集团                211,237,657       13,070,264      224,307,921 
    4       中国太平洋保险              219,301,725       22,121          219,323,846 
                                                                          
    5       中国工商银行                154,570,452       11,252,004      165,822,456 
    6       北方导航控制技术<600435.SS  121,818,828       -               121,818,828 
            >                                                             
    7       上海国际机场                85,187,201        -               85,187,201 
    8       中国建设银行                74,571,541        4,619           74,576,160 
    9       招商银行                    74,047,266        212,300         74,259,566 
    10      贵州茅台酒                  68,888,157        5,043,004       73,931,161 
 
   ==========================================================================================
    港股通--十大成交活跃股  
    
   排名     股票名称               买入金额          卖出金额            成交金额（港元） 
                                   (港元)            (港元)              (买盘+卖盘) 
    1       波司登                 8,017,260         12,925,420          20,942,680 
    2       腾讯控股               15,128,570        5,584,980           20,713,550 
    3       中芯国际               10,601,250        7,869,990           18,471,240 
    4       上海石油化工           16,070,840        452,020             16,522,860 
                                                                         
    5       大连港                 7,487,640         7,151,440           14,639,080 
    6       中国东方航空           10,190,200        4,358,920           14,549,120 
                                                                         
    7       香港中华煤气           14,114,240        -                   14,114,240 
                                                                         
    8       长江实业               13,071,200        137,400             13,208,600 
    9       上海电气               8,835,440         2,826,960           11,662,400 
    10      中石化冠德             10,829,880        114,540             10,944,420 
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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