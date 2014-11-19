表格：沪港通市场数据摘要（11月19日）

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月19日 - 以下为香港交易及结算所 周三发布沪港通市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 103.88亿元人民币（已用20.1%） 102.47亿元人民币（已用2.4%） 成交金额 28.42亿元人民币（含6.1%卖盘） 4.96亿港元（含23.2%卖盘） 买卖盘宗数 92,471 8,936 成交宗数 90,790 12,822 ========================================================================================== 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票名称 买入金额 卖出金额 成交金额（人民币） (人民币) (人民币) (买盘+卖盘) 1 大秦铁路 309,588,606 21,584,482 331,173,087 2 中国平安保险 249,481,290 29,915 249,511,205 3 上海汽车集团 211,237,657 13,070,264 224,307,921 4 中国太平洋保险 219,301,725 22,121 219,323,846 5 中国工商银行 154,570,452 11,252,004 165,822,456 6 北方导航控制技术<600435.SS 121,818,828 - 121,818,828 > 7 上海国际机场 85,187,201 - 85,187,201 8 中国建设银行 74,571,541 4,619 74,576,160 9 招商银行 74,047,266 212,300 74,259,566 10 贵州茅台酒 68,888,157 5,043,004 73,931,161 ========================================================================================== 港股通--十大成交活跃股 排名 股票名称 买入金额 卖出金额 成交金额（港元） (港元) (港元) (买盘+卖盘) 1 波司登 8,017,260 12,925,420 20,942,680 2 腾讯控股 15,128,570 5,584,980 20,713,550 3 中芯国际 10,601,250 7,869,990 18,471,240 4 上海石油化工 16,070,840 452,020 16,522,860 5 大连港 7,487,640 7,151,440 14,639,080 6 中国东方航空 10,190,200 4,358,920 14,549,120 7 香港中华煤气 14,114,240 - 14,114,240 8 长江实业 13,071,200 137,400 13,208,600 9 上海电气 8,835,440 2,826,960 11,662,400 10 中石化冠德 10,829,880 114,540 10,944,420 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。