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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 21:40 BJT

东南亚股市：涨跌互见，印尼股市触及七周高位

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 425.00 -0.01 +0.00 +9.43 388.37

新加坡 3334.56 20.83 +0.63 +5.28 3167.43

马来西亚 1824.39 6.01 +0.33 -2.28 1866.96

泰国 1577.55 -3.72 -0.24 +21.47 1298.71

印尼 5127.93 25.46 +0.50 +19.97 4274.18

菲律宾 7269.49 -6.17 -0.08 +23.42 5889.83

越南 588.35 -5.90 -0.99 +16.59 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译/审校 王洋/田建华/于春红)
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