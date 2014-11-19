国际油市：韩国380-cst燃料油升水升至近一个月高位，宝运石油事件发酵

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月19日 - 周三在韩国出售的380-cst燃料油升水升至近一个月高位，因在丹麦宝运石油事件后，供应紧缩。
韩国380-cst船用燃料油价格在每吨约483.50美元，较新加坡船货价格每吨高出43.45美元。
一北亚船用燃料油交易商将价格上涨归因于宝运石油的破产，该事件导致亚洲地区交易商见的贸易信贷紧缩。
在韩国，两大炼厂考虑为挽回损失而发起法律行为。
这位交易员称，“是因为信贷收紧，但是一些供应商的库存看似在低位。”
新加坡380-cst燃料油船货升水连续第二日扬升，售出的船货升水走坚给予市场支撑。
380-cst燃料油交易达成的升水在每吨5.19-5.70美元之间。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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