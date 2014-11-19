国际油市：韩国380-cst燃料油升水升至近一个月高位，宝运石油事件发酵

路透新加坡11月19日 - 周三在韩国出售的380-cst燃料油升水升至近一个月高位，因在丹麦宝运石油事件后，供应紧缩。

韩国380-cst船用燃料油价格在每吨约483.50美元，较新加坡船货价格每吨高出43.45美元。

一北亚船用燃料油交易商将价格上涨归因于宝运石油的破产，该事件导致亚洲地区交易商见的贸易信贷紧缩。

在韩国，两大炼厂考虑为挽回损失而发起法律行为。

这位交易员称，“是因为信贷收紧，但是一些供应商的库存看似在低位。”

新加坡380-cst燃料油船货升水连续第二日扬升，售出的船货升水走坚给予市场支撑。

380-cst燃料油交易达成的升水在每吨5.19-5.70美元之间。(完)

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