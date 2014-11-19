中国基金：中信资本出售日本东山薄膜全部股权，获利约4-5倍

路透香港11月19日 - 中信资本的私募股权投资部门称，已经出售其所持日本东山薄膜全部股权予大塚化学株式会社，获利约4-5倍。

中信资本旗下第二只专注于跨境交易的日本并购基金于2010年6月首次向东山薄膜的创始人家族收购该企业；继2011年的并购后，最终持有东山薄膜96%的股权。

中信资本表示，对东山薄膜的初始投资大约30亿日圆，退出此项投资带来回报约4-5倍。期间中信资本专注发展东山薄膜的业务，帮助公司优化战略目标，加强完善管理结构及积极提高产能效率，四年间的息税前利润（EBITDA）上升4倍。

“此次并购充分体现了中信资本为其日本并购基金的投资者提供投资回报的能力与承诺。”中信资本高级董事总经理兼日本业务主管中野宏信说。

该支并购基金的规模为182亿日圆（约1.6亿美元），投资企业包括日本高档眼镜品牌999.9（Four Nines）以及全球领先的聚合物材料生产商日本Polymatech。

中信资本的私募股权投资部门目前为超过50名国际投资者管理总额达26亿美元的资金。

中信资本是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，其股东包括中国投资公司 、中信股份 和卡塔尔控股。现时管理资超过44亿美元，核心业务包括私募股权、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资。（完）