欧元区经济：面临通缩风险--意大利央行副总裁

路透罗马11月19日 - 意大利央行副总裁Salvatore Rossi周三表示，欧元区处在通缩的边缘，欧洲央行完成物价稳定目标的可信度处于危险之中。

他的警告比欧洲央行官员通常的表示更为严重，后者倾向于淡化通缩风险。

Rossi表示，造成这样的问题主要是因为需求低迷，并且长期通胀预期有“脱锚”的风险。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)