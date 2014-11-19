重温稿-中国经济：融资成本高问题仍然突出，将进一步有针对性地缓解--国务院

* 融资成本高问题仍然是突出问题--国务院常务会议

* 提出十方面措施进一步针对性缓解

* 分析认为措施内容长短期兼顾

* 短期内降息降准可能性降低

路透北京11月19日 - 中国国务院周三举行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

分析人士认为，会议关注焦点有短期因素、也有中长期制度建设，内容全面并有针对性；在货币政策需要在多重目标之前权衡的情况下，会议内容也显示，短期内采用降息降准等传统宽松方式的可能性降低。

“今年7月国务院推出一系列措施以来，有关方面做了大量工作，‘融资难、融资贵’在一些地区和领域呈现缓解趋势，但仍然是突出问题。”中国政府网新闻稿引述常务会议称。

“造成社会融资成本高问题的原因有短期因素、也有中长期制度因素，那解决方案也需要有短有长、多管齐下。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩对路透说。

会议称，将增加存贷比指标弹性，改进合意贷款管理；支持担保和再担保机构发展，推广小额贷款保证保险试点；加快利率市场化改革，建立市场利率定价自律机制，引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率。

同时，将抓紧出台股票发行注册制改革方案，取消股票发行的持续盈利条件，降低小微和创新型企业上市门槛；建立资本市场小额再融资快速机制，开展股权众筹融资试点；创新外汇储备运用，支持实体经济发展和中国装备“走出去”。

谢亚轩认为，显然目前的货币政策导向不希望重回老路、使用降息降准这样的工具；在综合考量稳增长、稳就业、促改革调结构、防风险等目标时，不能够简单地“放松拉倒”。

此外，会议还提出加快发展民营银行等中小金融机构，支持银行通过社区、小微支行和手机银行等提供多层次金融服务；改进商业银行绩效考核机制，防止信贷投放“喜大厌小”和不合理的高利率、高费用；完善信用体系，提高小微企业信用透明度，使信用好、有前景的企业“钱途”广阔等。

今年来央行采用多种创新货币政策工具以缓解融资难融资贵问题。三季度货币政策执行报告显示，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”。分析认为，“降低社会融资成本”仍是政策核心目标。 （完）

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