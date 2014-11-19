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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 19:47 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差持于每吨65美元之上，因北亚需求稳健

路透新加坡11月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第三日维持在每吨65美元之上，受北亚需求稳健提振。11月14日，该裂解价差跌破60美元。

韩国Lotte Chemical买入1月上半月运抵的两批石脑油船货，总计约5万吨，成本加运费价为较日本报价每吨贴水5.50-7.00美元。

交易商称，上日LG化学买入两批同船期的船货，价格亦相仿。

联合石化将买入12月运抵广东湛江的5.5万吨船货，但是尚不清楚是否已经授标。

交易商称，中国对进口石脑油不寻常的需求为卖家带来一丝宽慰，不过由于供应多度，长期前景依然黯淡。

他们称，欧洲和地中海地区预计会向亚洲发售大量石脑油。

新加坡现货市场，SK能源向维多售出92号汽油，12月9-13日装运，价格为每桶85.40美元。

大林产业和BP达成1月下半月/3月下半月的石脑油价差交易，每吨贴水1美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 于春红)
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