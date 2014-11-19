国际油市：亚洲石脑油裂解价差持于每吨65美元之上，因北亚需求稳健

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第三日维持在每吨65美元之上，受北亚需求稳健提振。11月14日，该裂解价差跌破60美元。
韩国Lotte Chemical买入1月上半月运抵的两批石脑油船货，总计约5万吨，成本加运费价为较日本报价每吨贴水5.50-7.00美元。
交易商称，上日LG化学买入两批同船期的船货，价格亦相仿。
联合石化将买入12月运抵广东湛江的5.5万吨船货，但是尚不清楚是否已经授标。
交易商称，中国对进口石脑油不寻常的需求为卖家带来一丝宽慰，不过由于供应多度，长期前景依然黯淡。
他们称，欧洲和地中海地区预计会向亚洲发售大量石脑油。
新加坡现货市场，SK能源向维多售出92号汽油，12月9-13日装运，价格为每桶85.40美元。
大林产业和BP达成1月下半月/3月下半月的石脑油价差交易，每吨贴水1美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 于春红)
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