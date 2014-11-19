马来西亚期市：棕榈油期货收低，追随植物油跌势及遭获利了结打压

路透雅加达11月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，追随植物油市场跌势，因交易商进行获利了结，但跌势因马币(林吉特)走软而获得支撑。

指标2月期约 跌0.3%，至每吨2,245马币，该合约本周迄今累计涨1.9%。

周三总成交量为34,564口，略低于均值的35,000口。

“收盘前一小时豆油疲势影响了马来西亚棕榈油走势，”一外资商品经纪商交易员周三稍晚表示。

“今天一整天棕榈油都因马币疲弱而上涨，此前已连续三天上涨，所以出现些许获利了结。”

周三亚洲市场晚盘，美国12月豆油期货 微跌0.4%，大连商品交易所5月豆油合约 0.4%。自8月初以来，这两个合约均处于相对窄的交投区间。

马币/美元 周三跌0.2%，至3.359，创2010年5月以来最低水准。自9月初以来，马币/美元已累计跌6.6%，这使得棕榈油对于国际买家来说更有吸引力。

交易商称，尽管近期上涨，但棕榈油需要突破2,300马币关口，才能退出区间交易。

印尼一个行业机构周三表示，该国棕榈油产量今年料仅增长50万吨，低于此前预估，因重要种植区的乾旱天气长于往常。 (完)

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