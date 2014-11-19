美国数据：11月14日止当周抵押贷款申请上升，因利率小降--MBA

路透纽约11月19日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因利率小降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月14日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升4.9%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升0.9%，购房贷款申请指数上升11.7%，达到2014年7月来最高水平。

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30年期固息抵押贷款利率平均为4.18%，较前一周的4.19%下降1个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)