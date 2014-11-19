国际油市：亚洲航煤价差升至11个月高位，因预计需求旺盛

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月19日 - 亚洲航煤价差周三涨至11个月高位每桶0.90美元，交易商指因市场预期需求旺盛而供应紧张。
“航空业对航煤有些需求，而在年底前比较寒冷的几个月日本因取暖要求而需要煤油，”新加坡一交易商称。
尽管官方数据显示，11月15日当周日本煤油库存升至11个月高位314万公升，但年增率较低，仅为1.35%。
“中国航煤供应可能将下降，因为了满足年底需求，中国炼厂在努力使柴油产出最大化，而减少航煤的生产，”上述交易商称。
中国航油寻求最多4.1万吨航煤，付运期为12月28-30日，到货港口为天津，但结果尚不得而知。
新加坡市场没有达成现货交易。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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