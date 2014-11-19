国际油市：亚洲航煤价差升至11个月高位，因预计需求旺盛

路透新加坡11月19日 - 亚洲航煤价差周三涨至11个月高位每桶0.90美元，交易商指因市场预期需求旺盛而供应紧张。

“航空业对航煤有些需求，而在年底前比较寒冷的几个月日本因取暖要求而需要煤油，”新加坡一交易商称。

尽管官方数据显示，11月15日当周日本煤油库存升至11个月高位314万公升，但年增率较低，仅为1.35%。

“中国航煤供应可能将下降，因为了满足年底需求，中国炼厂在努力使柴油产出最大化，而减少航煤的生产，”上述交易商称。

中国航油寻求最多4.1万吨航煤，付运期为12月28-30日，到货港口为天津，但结果尚不得而知。

新加坡市场没有达成现货交易。(完)

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