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市场报道 | 2014年 11月 19日 星期三 22:37 BJT

美国热股：KKR和CD&R准备联手竞购PETSMART，后者股价急升逾3%

路透11月19日 - 知情消息人士周二表示，随着竞拍升温，收购公司KKR & Co LP 和Clayton, Dubilier & Rice LLC(CD&R)已经联合起来，打算以逾75亿美元的价格将宠物食品零售商PetSmart 私有化。

在周三早盘交易中，PetSmart股价急升3.2%，报76.03美元。(完)
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