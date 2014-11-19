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市场报道 | 2014年 11月 19日 星期三 22:37 BJT

美国热股：黑石拟推“核心”私募股权工具，早盘股价逆市小涨

路透11月19日 - 消息人士称，黑石集团 邀请其最大的基金投资者参与一项新投资工具。该基金投资期限比私募股权基金通常的10年更长。

在周三早盘交易中，黑石股价逆市小涨0.55%，报32.79美元。(完)
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