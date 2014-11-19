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市场报道 | 2014年 11月 19日 星期三 22:38 BJT

美国热股：LOWE'S COS上调全年获利和营收预估，早盘股价劲升5%

路透11月19日 - 美国第二大家居修缮用品零售商LOWE'S COS INC 上调全年获利和营收预估，因就业市场改善鼓励拥有住宅的人们增加对修缮的投资。

在周三早盘交易中，该公司股价劲升5%，报61.48美元。(完)
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