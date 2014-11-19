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市场报道 | 2014年 11月 19日 星期三 22:39 BJT

美国热股：SUNCOR ENERGY计划明年投资72至78亿加元，早盘股价小跌逾1%

路透11月19日 - 加拿大最大油气企业SUNCOR ENERGY INC 周二表示，计划2015年投资72亿至78亿加元，其中超过一半将用于成长项目。

在周三早盘交易中，该公司股价下跌1.15%，报34.29美元。(完)
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