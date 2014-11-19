全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升三日，因海岬型船运价上涨

路透11月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第三日上升，因海岬型船运价上涨。

乾散货运价指数升10点，或0.77%，报1,306点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升21点，或0.68%，至3,127点。日均获利增长136美元，报22,855美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌6点，或0.57%，报1,055点。日均获利回落49美元，至8,442美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)