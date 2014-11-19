欧元债市：德债收益率攀升，因有迹象显示英美两国均可能升息

路透伦敦11月19日 - 德债收益率周三攀升，因英国央行会议记录和美国数据直指楼市复苏，为两国可能升息提供了证据。

债市交易员和经纪商表示，德债期货跌穿一技术位，触发部分投资者的自动卖出指令，由此带来的压力使德债收益率的走势被放大。

“英国央行会议记录的基调非常强硬，这可能是促使部分正寻机削减德债头寸的投资者，在美联储会议记录公布前采取行动的触发因素，”Natixis的固定收益策略师Cyril Regnat表示。

英国央行会议记录显示，两位决策者再度投票支持升息，尽管经济前景转弱--部分市场人士预计美联储稍后公布的会议记录也将显示出同样强硬的立场。

市场之前臆测，至少有一位之前投票支持在短期内升息的决策者会在本月会议上改变立场，因欧元区经济疲弱可能开始拖累英国成长的风险与日俱增。

但事实是，麦卡弗蒂和威尔都没有改变立场，引发市场担忧，美联储的会议记录的措辞可能同样会出人意料，导致最高评等公债面临的抛压加大。

周三公布的数据显示，10月美国建筑许可跳增至六年半高位，暗示尽管房屋开工意外回落，但美国楼市前景仍然一片光明。

经济数据改善是促使美联储升息的关键，市场预期联储将在明年中升息。

10年期德债收益率 上扬4个基点，报0.84%，稍早跌至0.79%的低位。

可比美国公债 和英债 收益率也上扬。(完)

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