欧洲汇市：英镑上涨，因英国央行会议记录显示两名委员继续支持升息

* 英国央行公布会议记录后英镑兑美元从14个月低位反弹

* 美国房市数据强劲，提振美元

* 关注美联储会议记录

路透伦敦11月19日 - 英镑兑美元周三从14个月低点回升，之前英国央行(BOE)会议记录显示两名委员再次投票支持马上升息，尽管经济前景正在转弱。

鉴于近期数据疲弱和英国央行官员的通胀立场较温和，部份市场参与者原先臆测自8月来一直支持升息的两名货币政策委员会委员麦卡弗蒂和威尔，他们其中一人会在11月会议上改变立场，不支持收紧政策。

不过，在11月货币政策会议上，其他七名委员再次投票支持维持利率在纪录低位0.5%，两位委员则维持其升息立场。一些委员强调，英国面临经济闲置产能可能较原先所想的更快消除的风险。

在英国央行会议记录公布后，英镑兑美元 触及1.5701美元，在会议记录前触及1.5590美元低位，尽管之后英镑失去部份动能，最新报1.5666美元，上升0.2%。

英镑兑欧元 也小升0.2%，报0.8005英镑。

美国房市数据强劲，支撑美元，因房市数据反映美国经济不断改善。

现在交易商的焦点在周三稍后出炉的美联储会议记录，许多人预计，会议记录将重复美联储在10月会议后对通胀立场略为强硬的立场。

英国货币市场将首次升息预期推后至明年下半年，利率期货市场和短期英镑期货只完全消化英国升息25个基点是在明年第四季。(完)

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