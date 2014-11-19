金属期市：期铜上涨，因迹象显示短期供应紧俏

* 现货铜较指标三个月期铜升水触及每吨77美元

* 期镍触及一个月高位，因担心供应短缺

路透伦敦11月19日 - 期铜周三上升，受助于实货供应紧张迹象和希望日本和欧洲将推出一轮刺激计划。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨6,685美元，上升0.8%%。

在LME，现货铜较指标三个月期铜升水触及每吨77美元，接近6月来最高，暗示短期供应不足。

不过，较长期而言，仍预计明年市场供应过剩，10月接受路透访问的分析师预计，明年铜供应过剩35万吨。

“中国国储局收储最多70万吨铜，造成今年供应不足。但如果国储局停止买入，明年会怎样呢，这是市场正消化的因素，预计较长期铜供应太多，”Natixis商品研究部主管Nic Brown说。

日本首相安倍晋三称提前选举和推后上调消费税的消息，以及欧洲央行总裁德拉吉称如果目前的努力不能令欧元区经济复苏提速，央行将准备采取更多行动，这些消息提振市场希望日本和欧元区将推出新的刺激举措。

三个月期镍 在LME金属中变动最大，收升3.2%，报16,145美元，盘中升至一个月高位16,300美元，因部份投资者押注明年供应不足。

三个月期铝 收涨0.5%，报2,020美元。期铅 升0.4%，收报2,031美元。期锡 下滑0.1%，收报每吨19,600美元。期锌 收高0.4%，报2,254美元。(完)

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