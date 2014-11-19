美国FED：对全球成长疲弱和市场震荡将对经济造成的影响意见不一-会议记录

路透华盛顿/纽约11月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的10月会议记录显示，决策者在会上对通胀数据、金融市场震荡和全球成长疲弱进行了讨论，对上述因素将对美国经济造成怎样的影响意见不一。

在10月28-29日政策会议后发布的声明中，美联储基本未提及10月中市场急挫，和其他发达国家成长疲弱等问题，联储只是重申对美国经济将继续复苏的信心。

但周三公布的会议记录则显示，联储对上述问题展开了深入的讨论。联储内部对美国经济短期成长的预期被下调，决策者们对在声明中承认市场震荡和全球其他国家和地区经济发展状况的利弊进行了激烈的辩论。

大部分决策者表示，联储需要对公众和市场对通胀可能下滑的预期保持警惕，通胀预期下滑可能加大薪资和物价增长停滞、甚至下滑的风险，这将给经济造成严重的损害。通胀疲弱已成为美联储和其他主要央行最为担心的问题之一。

会议记录显示，“很多与会委员表示，委员会仍应关注长期通胀预期可能下滑的迹象，部分委员指出，如果出现这样的结果，同时经济成长又停滞不前，那将是更加令人担忧的局面。”(完)