美国FED：决策者就如何加强沟通和改进长期目标声明展开讨论-会议记录

路透11月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月会议记录显示，会上决策者就如何改进长期目标声明和加强联储对经济和利率发展轨迹预期的沟通进行了讨论。

但会上决策者未做任何调整，大部份决策者同意，应该为调整长期目标声明设定“较高的门槛”。美联储在2012年首次发表其长远目标声明，之后，每年1月对目标加以确认。

“多数与会者同意，目前一致认同的目标声明是一种有效的沟通工具，”美联储10月28-29日会议记录显示。

目标声明中陈述了美联储的主要目标，包括其2%的通胀目标，以及部份美联储官员促请美联储采用新措辞，更强烈地表达联储抗击过低的通胀的决心。近几年，低通胀一直制约着美国经济的发展。

会议记录显示，决策者“普遍认同”通胀略低于或略高于2%所带来的经济成本是相同的，且多位决策者认为民众也持同样的看法。

部分决策者还就将保持金融稳定目标纳入目标声明的方法提出了多种建议，但总体来说，有关上述问题的讨论十分复杂，无法很快得出结论。

多位决策者建议，美联储应该探讨发布一个所有委员都认同的预期的可能性。几年前联储就对这一想法进行了试验，最终被否定了。目前美联储只发布联邦公开市场委员会(FOMC)委员的个人预估，但对于委员会的核心立场投资者仍是一头雾水。

会议记录显示，数位与会委员还希望美联储改进发布决策者预估的方法。(完)