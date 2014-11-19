纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货跃升至2美元以上，因技术性买盘

路透纽约/伦敦11月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升至一个月高位，约一个月来首次升穿2美元，因技术性买入信号促使投资者回补空头和触动自动买单。

ICE原糖期货连跌四日后反弹，可可期货小升。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.20美分，或3.2%，报每磅2.0135美元，为10月22日来最高。这是10月初以来次月合约的最大单升幅。

“阿拉比卡咖啡期货跳升是因为短线投机者被轧空，以及技术图表显示更强的买入信号，”Newedge USA咖啡市场总监Rodrigo Costa经电邮发出的报告称。

在纽约市场开盘不久，阿拉比卡咖啡升穿100日移动均线切入位1.9408美元后，成交量大增，且期货扩大升幅，NickJen Capital管理合伙人Nick Gentile说，之后阿拉比卡咖啡期货升穿关键水平1.98美元，引发止损买单。

天气预报称，巴西主要种植地区下周将迎来强降雨，但阿拉比卡咖啡期货仍然走高。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨23美元，或1.1%，报每吨2,091美元。

ICE-3月原糖期货 收高0.16美分，或1%，报每磅15.87美分。LIFFE-3月白糖期货 涨1.80美元，或0.4%，收报每吨416.40美元。

ICE-3月可可期货 收高26美元，或0.9%，报每吨2,835美元。LIFFE-3月可可期货 收升8英镑，或0.4%，报每吨1,879英镑。(完)

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