纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货跃升至2美元以上，因技术性买盘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/伦敦11月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升至一个月高位，约一个月来首次升穿2美元，因技术性买入信号促使投资者回补空头和触动自动买单。
ICE原糖期货连跌四日后反弹，可可期货小升。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.20美分，或3.2%，报每磅2.0135美元，为10月22日来最高。这是10月初以来次月合约的最大单升幅。
“阿拉比卡咖啡期货跳升是因为短线投机者被轧空，以及技术图表显示更强的买入信号，”Newedge USA咖啡市场总监Rodrigo Costa经电邮发出的报告称。
在纽约市场开盘不久，阿拉比卡咖啡升穿100日移动均线切入位1.9408美元后，成交量大增，且期货扩大升幅，NickJen Capital管理合伙人Nick Gentile说，之后阿拉比卡咖啡期货升穿关键水平1.98美元，引发止损买单。
天气预报称，巴西主要种植地区下周将迎来强降雨，但阿拉比卡咖啡期货仍然走高。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨23美元，或1.1%，报每吨2,091美元。
ICE-3月原糖期货 收高0.16美分，或1%，报每磅15.87美分。LIFFE-3月白糖期货 涨1.80美元，或0.4%，收报每吨416.40美元。
ICE-3月可可期货 收高26美元，或0.9%，报每吨2,835美元。LIFFE-3月可可期货 收升8英镑，或0.4%，报每吨1,879英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。