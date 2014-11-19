更正-国际油市：油价下跌，因美联储会议记录显示决策者对经济表现看法不一

(更正：因英文原文有误，内文第五段“每桶74.61美元”应为“每桶74.58美元”)

路透纽约11月19日 - 油价周三连续第三天下跌，石油输出国组织(OPEC)可能减产的传闻带动油价早盘上涨，但之后升势消失，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月会议记录显示一些委员担心通胀可能在“较长时间内”低于目标水平。

美联储会议记录显示，联储官员担忧美国经济成长力道，但不愿意在会议声明中反映太悲观的看法。

美联储对经济前景的看法给“能源需求带来负面影响，且美国即将开始升息，也会进一步推高美元，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说。“会议记录中的这两项内容不利油价前景。”

指标布兰特原油 收低0.37美元，报每桶78.10美元，盘中一度上升最多0.98美元。布兰特原油在过去三日下跌1.31美元。

美国原油 小幅收低0.03美元，报每桶74.58美元，日高在75.40美元。

油价早盘上涨，之前利比亚的OPEC代表向路透表示，他预计OPEC在11月27日会议上将同意停止OPEC生产目标之外的石油生产，使市场每日减少大约60万桶原油供应。

能源资料协会(EIA)数据显示，在截至11月14日该周，美国原油库存增加260万桶，预估为减少80万桶，因进口上升，以满足炼厂在季节性维护结束后开工率增加所带来的需求。(完)

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