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货币新闻 | 2014年 11月 20日 星期四 05:58 BJT

新西兰数据：第三季PPI投入和产出物价均下滑，因乳品价格下滑

路透惠灵顿11月20日 - 周四公布的官方数据显示，新西兰第三季生产者指数投入和产出物价均下滑，因乳品价格下跌。

新西兰统计局公布，第三季生产者物价指数(PPI)投入物价按季下滑1.5%，产出物价则较上季降低1.1%。

另外一份报告显示，新西兰第四季资本财价格指数较前季上升0.5%，较上年同期上涨2.3%。

第三季PPI数据将于2月19日公布。(完)
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