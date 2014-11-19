修正-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月19日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(更正标题日期) 以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.29 -1.73 -4.42 2714907
搜狐 47.91 -1.08 -2.20 308137
网易 100.16 -1.74 -1.71 314595
百度 240.42 -2.33 -0.96 2878057
台湾
台湾积体电路 22.53 +0.48 +2.18 2585554
联电 2.15 +0.03 +1.42 76582
日月光 6.17 +0.04 +0.65 186273
硅品精密 7.33 +0.09 +1.24 719765
和信超媒体 0.99 +0.03 +2.99 44157
友达 4.69 +0.15 +3.30 291092
中华电信 30.19 +0.04 +0.13 28174
台湾国际航电 59.19 +2.55 +4.50 5073618
香港
中国移动 60.83 -0.49 -0.80 101500
中国联通 14.42 +0.04 +0.28 128704
中国电信 61.07 +0.12 +0.20 5547
中芯国际 5.31 -0.03 -0.56 2871
电讯盈科 6.45 -0.09 -1.45 2910
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻； 审校 白云)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。