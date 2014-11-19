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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 06:14 BJT

修正-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月19日

(更正标题日期) 以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.29 -1.73 -4.42 2714907

搜狐 47.91 -1.08 -2.20 308137

网易 100.16 -1.74 -1.71 314595

百度 240.42 -2.33 -0.96 2878057

台湾

台湾积体电路 22.53 +0.48 +2.18 2585554

联电 2.15 +0.03 +1.42 76582

日月光 6.17 +0.04 +0.65 186273

硅品精密 7.33 +0.09 +1.24 719765

和信超媒体 0.99 +0.03 +2.99 44157

友达 4.69 +0.15 +3.30 291092

中华电信 30.19 +0.04 +0.13 28174

台湾国际航电 59.19 +2.55 +4.50 5073618

香港

中国移动 60.83 -0.49 -0.80 101500

中国联通 14.42 +0.04 +0.28 128704

中国电信 61.07 +0.12 +0.20 5547

中芯国际 5.31 -0.03 -0.56 2871

电讯盈科 6.45 -0.09 -1.45 2910

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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