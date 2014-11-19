澳新经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月17日当周 11月20日(四) 暂无重要数据 11月21日(五) 暂无重要数据 11月24日当周 11月24日(一) 暂无重要数据 11月25日(二) 暂无重要数据 11月26日(三) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 -- 49.6 出口(亿新西兰元) -- 36.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差13.5 截止10月的一年 -- 顺差6.5 11月27日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- 持平 0030 澳洲资本支出 第三季 -- +1.1% 建筑类支出 -- +2.0% 机械类支出 -- -0.9% 2145 新西兰建筑许可 10月 -- -12.2% (完)