澳新经济指标预测--11月20日-11月27日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月17日当周 11月20日(四) 暂无重要数据 11月21日(五) 暂无重要数据 11月24日当周 11月24日(一) 暂无重要数据 11月25日(二) 暂无重要数据 11月26日(三) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 -- 49.6 出口(亿新西兰元) -- 36.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差13.5 截止10月的一年 -- 顺差6.5 11月27日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- 持平 0030 澳洲资本支出 第三季 -- +1.1% 建筑类支出 -- +2.0% 机械类支出 -- -0.9% 2145 新西兰建筑许可 10月 -- -12.2% (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。