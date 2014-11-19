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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 06:28 BJT

****澳新经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    11月17日当周
    
    11月20日(四)
    暂无重要数据
    
    11月21日(五)
    暂无重要数据 
    
    11月24日当周
    
    11月24日(一)
    暂无重要数据 
    
    11月25日(二)
    暂无重要数据 
    
    11月26日(三)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         10月             --       49.6
               出口(亿新西兰元)                                          --       36.1
               贸易收支(亿新西兰元)                                      --   逆差13.5
                                              截止10月的一年             --    顺差6.5 
    
    11月27日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       10月             --        持平
    0030 澳洲资本支出                                第三季             --       +1.1%
             建筑类支出                                                 --       +2.0%
             机械类支出                                                 --       -0.9%
    2145 新西兰建筑许可                                10月             --      -12.2% (完)
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