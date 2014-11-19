版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 20日 星期四 06:31 BJT

《美国重要政经日程》--11月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布10月消费者物价指数与实质所得；以及一周初请失业金数据

1330 - 农业部公布一周出口销售数据

1500 - 房贷美发布一周美国抵押贷款利率

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋销售年率

1500 - 经济谘商会公布10月领先指标

1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存数据

1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券发售，并宣布两年期浮息公债和两年期、五年期与七年期公债标售

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量

1800 - 财政部标售10年期通胀保值债券

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债情况

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐