日韩经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月17日当周 11月20日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.8 11月21日(五) 暂无重要数据。 11月24日当周 11月24日(一) 暂无重要数据。 11月25日(二) 2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 105 11月26日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余52 11月27日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 76 2300 韩国工业生产(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.9% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -- +3.0% 全国整体CPI -- +3.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -- +2.5% 东京地区整体CPI -- +2.5% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 -- +1.5% (较上年同期) -- -5.6% 2330 日本求才求职比 10月 -- 1.09 失业率 -- 3.6% 2350 日本工业生产 10月初值 -- +2.9% 一个月预估值 -- -0.1% 两个月预估值 -- +1.0% 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- +2.3% (完)