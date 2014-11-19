加拿大股市：未受美联储会议记录影响接近收平，但金矿类股下滑

路透多伦多11月19日 - 加拿大股市周三没有受市场期待已久的美股联邦储备理事会(美联储)最新会议记录的影响，主要股指接近收平，不过金矿类股暴跌。

由于金价下挫，金矿类股跌幅达5.6%，此前一民调显示瑞士选民对迫使央行增加黄金储备的公投提议的支持率降低。

美联储公布的10月会议记录显示，决策者在会上对如何应对金融市场震荡、全球成长疲弱以及通胀预期下滑这些问题进行了激烈的辩论，但决定不在会后声明中发出不必要的悲观信号 。