加拿大股市：未受美联储会议记录影响接近收平，但金矿类股下滑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透多伦多11月19日 - 加拿大股市周三没有受市场期待已久的美股联邦储备理事会(美联储)最新会议记录的影响，主要股指接近收平，不过金矿类股暴跌。
由于金价下挫，金矿类股跌幅达5.6%，此前一民调显示瑞士选民对迫使央行增加黄金储备的公投提议的支持率降低。
美联储公布的10月会议记录显示，决策者在会上对如何应对金融市场震荡、全球成长疲弱以及通胀预期下滑这些问题进行了激烈的辩论，但决定不在会后声明中发出不必要的悲观信号 。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨7.18点，或0.05%，报14,980.15点。10大类股中有七类收涨。
权重最大的金融类股收高0.4%，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 涨0.7%至69.66加元，加拿大皇家银行(RBS) 攀升至82.90加元。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。