《全球汇市》日圆全线下跌，美联储不担心美元涨势

由于市场的焦点在日圆上，所以欧元兑美元 的波幅很小，略微升至1.2553美元，距离1.2600附近的阻力位不远。

欧元兑瑞郎上涨，之前一民调显示大多数瑞士选民不赞成让央行购买更多黄金。

有臆测认为，如果该计划获得通过，瑞士央行可能发现很难守住瑞郎兑欧元汇率上限。欧元兑瑞郎 盘旋在1.2010瑞郎，金价 跌至每盎司1,182美元。

英镑上涨，兑美元 升0.005美元至1.5680，之前英国央行公布上次会议记录不如许多人预期的那么温和。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2548 1.2553 -0.04 -8.71 1.3745

美元/日圆 118.15 117.97 +0.15 +12.20 105.30

美元/瑞郎 0.9572 0.9565 +0.07 +7.21 0.8928

英镑/美元 1.5683 1.5681 +0.01 -5.27 1.6556

美元/加元 1.1337 1.1340 -0.03 +6.75 1.0620

澳元/美元 0.8606 0.8617 -0.13 -3.44 0.8913

新西兰元/美元 0.7846 0.7850 -0.05 -4.39 0.8206

澳元/日圆 101.680 101.860 -0.18 +8.34 93.850

新西兰元/日圆 92.700 92.580 +0.13 +7.28 86.410

英镑/日圆 185.29 182.66 +1.44 +6.29 174.33

澳元/新西兰元 1.0964 1.0998 -0.31 +1.07 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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