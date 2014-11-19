EIA库存周报：美国上周原油库存意外上升，因进口增加

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存上升，因进口增加。分析师原预期原油库存减少。
数据显示，截至11月14日止当周，美国原油库存 上升260万桶，因原油日进口量 增76.1万桶。分析师原预期原油库存减少78万桶。
EIA称，美国原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升71.8万桶 。
数据公布后，原油期货价格来回震荡。美国12月原油结算价报74.58美元美元，微跌0.03美元。布兰特1月原油结算价报78.10美元，跌0.37美元 。
天气乍寒的背景下馏分油库存下降，给市场多方提供些许安慰，但任何价格上涨，涨幅可能都有限，因数据显示馏分油燃料需求较上年同期水准减少近10%。
“由于原油库存大增，整份报告基调是偏空的。”Again Capital合伙人John Kilduff称。“唯一的支撑因素就是馏分油库存减少，馏分油这个类别依然紧俏。”
EIA数据显示，包含取暖油与柴油在内的馏分油库存 减少210万桶，降幅高于预估的减少190万桶。
汽油库存 上升100万桶，增幅高于预估的增加60万桶。
“原油和汽油库存增加不利于价格，当前焦点事实上是在石油输出国组织(OPEC)会议，及它们是否减产。”Tradition Energy分析师Gene McGillian称。
分析师表示，原油进口增加的同时，炼油厂也结束季节性的维修作业，预计随着冬季燃料需求增加，炼厂产能利用率 料将上升。上周产能利用率上升1.1个百分点至91.2%。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。