版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 20日 星期四 08:08 BJT

日本数据：10月出口较上年同期增加9.6%，创2月以来最快增速

财务省的数据显示，10月出口增速为2月以来最快。

10月进口同比增长2.7%，不及市场预估中值的增长3.4%。

当月贸易逆差为7,100亿日圆(60亿美元)，市场预估为逆差1.05万亿(兆)日圆。

浏览财务省完整表格，请点选：

here (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐