日本数据：10月出口较上年同期增加9.6%，创2月以来最快增速

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
财务省的数据显示，10月出口增速为2月以来最快。
10月进口同比增长2.7%，不及市场预估中值的增长3.4%。
当月贸易逆差为7,100亿日圆(60亿美元)，市场预估为逆差1.05万亿(兆)日圆。
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路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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