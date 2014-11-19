金砖国家：11月19日股汇市收盘纵览

路透11月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月19日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.13%，收报989.91点。

中国股市：沪综指连续第三日收跌，权重股炒作继续退潮拖累大盘

香港股市：收盘下跌，因内地购买港股资金过少打击人气

中国汇市：人民币随中间价收升，CNH走弱带动境内涨幅收窄

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高2.58%，报53,402.81点。 拉美汇市：多数拉美货币走软，在美联储发布会议记录前气氛谨慎

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南非股市：再度下挫，因铁矿石价格跌至五年新低拖累铁矿石类股走低。指标Top-40绩优股指数 跌0.62%报44,523.09点，综合指数 下滑0.44%至50,150.48点。

南非汇市：兰特兑美元走软，投资人屏息以待央行利率决定

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印度股市：走低，自稍早所及纪录高位回落，因外资三周来首度在现货市场卖超股票后，投资者减持塔塔汽车等绩优股。指标BSE股指 收跌0.46%，报28,032.85点，今日稍早曾触及28,294.01点纪录高位。NSE指数 收低0.52%，报8,382.30点，盘中一度涨至8,455.65点的纪录高位。

印度汇市：卢比触及八个半月低位，因在美联储今日稍晚公布会议记录前，美元在全球市场走高；与此同时，原油价格大跌促使油企加快买入美元。印度卢比兑美元 收报61.96/97，稍早曾触及3月4日以来最低水平61.9950。上日收盘价为61.74/75。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.04%，报1,021.170点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.18%，报556.42点。