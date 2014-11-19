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市场报道 | 2014年 11月 20日 星期四 07:33 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月17日当周

11月20日(四)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%

每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 +0.8% +0.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月15日当周 28.5 29

四周均值(万人) -- 28.5

续请失业金人数(万人) 11月8日当周 237 239.2

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.4 55.9

1500 美国成屋销售(万户) 10月 516 517

1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.6% +0.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 18.3 20.7

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1%

11月21日(五)

1300 加拿大CPI(较前月) 10月 -0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 正5 正3

综合指数 -- 正4

11月24日当周

11月24日(一)

1400 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 57.1

1445 美国Markit综合PMI 11月初值 -- 57.4

1530 美国达拉斯联储制造业指数 11月 -- 10.5

11月25日(二)

1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- -0.3%

除汽车之外的零售销售(较前月) -- -0.3%

1330 美国企业获利 第三季初值 -- +8.6%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.3% +3.5%

GDP最终销售 +2.5% +4.2%

GDP消费支出 -- +1.8%

GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%

核心PCE物价指数 +2.0% +1.4%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 9月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +4.8%

房价指数 -- 214.0

1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 -- -0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.2%

房价指数(较上年同期) +5.6% +5.6%

1500 美国消费者信心指数 11月 94.9 94.5

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 正20

11月26日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 108.0

-- 美国抵押贷款市场指数 11月21日当周 -- 391.3

再融资指数 -- 1,604.6

1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- -0.2%

个人所得(较前月) -- +0.2%

PCE物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.4%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.5%

1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.4% -1.1%

扣除运输的耐久财订单 +0.2% -0.1%

扣除国防的耐久财订单 +0.3% -1.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% -1.6%

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 97.4

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 62.0 66.2

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 89.0 89.4

现况指数 98.9 103.0

预期指数 78.2 80.6

1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 47 46.7

1500 美国成屋待完成销售指数 10月 -- 105.0

指数变动(较前月) +0.2% +0.3%

11月27日(四)

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字118.7

(完)

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澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
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