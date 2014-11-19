美国与加拿大经济指标预测--11月20日-11月27日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月17日当周
11月20日(四)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 +0.8% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月15日当周 28.5 29
四周均值(万人) -- 28.5
续请失业金人数(万人) 11月8日当周 237 239.2
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.4 55.9
1500 美国成屋销售(万户) 10月 516 517
1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.6% +0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 18.3 20.7
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1%
11月21日(五)
1300 加拿大CPI(较前月) 10月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 正5 正3
综合指数 -- 正4
11月24日当周
11月24日(一)
1400 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 57.1
1445 美国Markit综合PMI 11月初值 -- 57.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 11月 -- 10.5
11月25日(二)
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- -0.3%
除汽车之外的零售销售(较前月) -- -0.3%
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +8.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.3% +3.5%
GDP最终销售 +2.5% +4.2%
GDP消费支出 -- +1.8%
GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%
核心PCE物价指数 +2.0% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +4.8%
房价指数 -- 214.0
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 -- -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.6% +5.6%
1500 美国消费者信心指数 11月 94.9 94.5
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 正20
11月26日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 108.0
-- 美国抵押贷款市场指数 11月21日当周 -- 391.3
再融资指数 -- 1,604.6
1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- -0.2%
个人所得(较前月) -- +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.4% -1.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.2% -0.1%
扣除国防的耐久财订单 +0.3% -1.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% -1.6%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 97.4
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 62.0 66.2
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 89.0 89.4
现况指数 98.9 103.0
预期指数 78.2 80.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 47 46.7
1500 美国成屋待完成销售指数 10月 -- 105.0
指数变动(较前月) +0.2% +0.3%
11月27日(四)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字118.7
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。