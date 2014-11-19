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市场报道 | 2014年 11月 20日 星期四 07:46 BJT

****欧洲经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
    
    11月17日当周
    
    11月20日(四) 
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                           10月          --  顺差24.52
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                10月       -0.2%       持平
                             (较上年同期)                           -0.9%      -1.0%
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           11月初值     48.8       48.5
                    服务业PMI                                        48.5       48.3
                    综合PMI                                            --       48.2
    0830  德国Markit制造业PMI                           11月初值     51.5       51.4
                    服务业PMI                                        54.5       54.4
                    综合PMI                                            --       53.9
    0900  欧元区Markit制造业PMI                         11月初值     50.8       50.6
                      服务业PMI                                      52.4       52.3
                      综合PMI                                        52.3       52.1
    0900  意大利经季节调整工业订单(较前月)                9月          --      +1.5%
              未经季节调整工业订单(较上年同期)                         --      -3.2%
          意大利经季节调整工业销售(较前月)                             --      +0.4%
              未经季节调整工业销售(较上年同期)                         --      -2.3%
    0930  英国零售销售(较前月)                           10月       +0.3%      -0.3%
                  (较上年同期)                                      +3.8%      +2.7%
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                11月         负6        负6
    1500  欧元区消费者信心指数                         11月初值    负10.7     负11.1
    
    11月21日(五)
    0900  意大利薪资通胀指数(较前月)                     10月          --       持平
                        (较上年同期)                                   --      +1.1%
    0930  英国公共部门净借款(亿英镑)                     10月          67     110.69
              公共部门收支短差(亿英镑)                                 --        177
    
    11月24日当周
    
    11月24日(一)
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                         第三季          --      419.6
    0900  德国Ifo企业景气判断指数                       11月           --      103.2
                 企业现况指数                                          --      108.4
                 企业预期指数                                          --       98.3
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)               10月初值        --   顺差15.3
    
    11月24日-12月5日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                11月           --      +0.5%
                            (较上年同期)                               --      +9.0%
    
    11月25日(二)
    0700  德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第三季修正值      --      +0.1%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                          --      +1.2%
    0745  法国企业景气指数                              11月           --       正97
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)               9月           --      -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --      -3.1%
    
    11月25-28日
    0700  德国进口物价(较前月)                          10月           --      +0.3%
                      (较上年同期)                                     --      -1.6%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                      10月           --      -3.2%
                      (较上年同期)                                     --      +2.3% 
    
    11月26日(三)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     10月           --       1.41
    0745  法国消费者信心指数                            11月           --       正85
    0900  意大利消费者信心指数                          11月           --      101.4
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季修正值        --      +0.7%
                               (较上年同期)                            --      +3.0%
    0930  英国企业投资(较前季)                      第三季初值         --      +3.3%
                      (较上年同期)                                     --     +11.0%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 11月           --       正31
    
    11月27日(四)
    0645  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季          --      +0.2%
                           (较上年同期)                                --      +1.4%
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)              11月           --    减少2.2
              未经季节调整失业人数(万人)                               --        270
              经季节调整失业率                                         --       6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                 --      288.7
    0900  意大利企业景气指数                            11月           --       96.0
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                    10月           --      +2.5%
                  民间贷款                                             --      -1.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --      +2.1%
    1000  欧元区企业景气指数                            11月           --       0.05
                经济景气指数                                           --      100.7
                工业景气指数                                           --      负5.1
                服务业景气指数                                         --      正4.4
                消费者信心指数                                      负10.8    负11.1
                消费者通胀预期指数                                     --      正5.3
                生产者通胀预期指数                                     --      正0.2
    1200  德国GfK消费者信心指数                         12月           --        8.5
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月初值          --      -0.3%
                                  (较上年同期)                         --      +0.7%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                              --      -0.3%
                             (较上年同期)                              --      +0.8%(完)
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