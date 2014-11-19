欧洲经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月17日当周 11月20日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差24.52 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% 持平 (较上年同期) -0.9% -1.0% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 48.8 48.5 服务业PMI 48.5 48.3 综合PMI -- 48.2 0830 德国Markit制造业PMI 11月初值 51.5 51.4 服务业PMI 54.5 54.4 综合PMI -- 53.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 50.8 50.6 服务业PMI 52.4 52.3 综合PMI 52.3 52.1 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- +1.5% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -3.2% 意大利经季节调整工业销售(较前月) -- +0.4% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.3% 0930 英国零售销售(较前月) 10月 +0.3% -0.3% (较上年同期) +3.8% +2.7% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负6 负6 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负10.7 负11.1 11月21日(五) 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 10月 67 110.69 公共部门收支短差(亿英镑) -- 177 11月24日当周 11月24日(一) 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第三季 -- 419.6 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 -- 103.2 企业现况指数 -- 108.4 企业预期指数 -- 98.3 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差15.3 11月24日-12月5日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 -- +0.5% (较上年同期) -- +9.0% 11月25日(二) 0700 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.1% 未经季节调整的GDP(较上年同期) -- +1.2% 0745 法国企业景气指数 11月 -- 正97 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -3.1% 11月25-28日 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- -1.6% 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- -3.2% (较上年同期) -- +2.3% 11月26日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 1.41 0745 法国消费者信心指数 11月 -- 正85 0900 意大利消费者信心指数 11月 -- 101.4 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +3.3% (较上年同期) -- +11.0% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 正31 11月27日(四) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 -- 减少2.2 未经季节调整失业人数(万人) -- 270 经季节调整失业率 -- 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 288.7 0900 意大利企业景气指数 11月 -- 96.0 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 -- +2.5% 民间贷款 -- -1.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.1% 1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 0.05 经济景气指数 -- 100.7 工业景气指数 -- 负5.1 服务业景气指数 -- 正4.4 消费者信心指数 负10.8 负11.1 消费者通胀预期指数 -- 正5.3 生产者通胀预期指数 -- 正0.2 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 8.5 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +0.8%(完)