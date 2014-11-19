韩元汇率：PIMCO基金经理看空韩元未来12-18个月表现

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月19日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)新型市场亚洲投资组合经理Luke Spajic周三表示，韩元 将在一段时期内仍承压，韩国央行或将进一步降息。
“若韩元在未来12-18个月内持续走强，我会感到相当意外，”Spajic表示。
他说，导致韩元走疲的主要原因将在于，美国经济强劲表现与日本和欧洲放宽政策，有望推动美元在未来几个月走强。
Spajic还指出，考虑到韩国的增长和通胀情况，他倾向于预期该国央行将进一步降息。
韩国央行自去年5月以来已降息三次，最近一次是在10月，降息幅度共计75个基点，目前2.0%的利率水平已经齐平纪录低点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。