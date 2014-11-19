韩元汇率：PIMCO基金经理看空韩元未来12-18个月表现

路透首尔11月19日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)新型市场亚洲投资组合经理Luke Spajic周三表示，韩元 将在一段时期内仍承压，韩国央行或将进一步降息。

“若韩元在未来12-18个月内持续走强，我会感到相当意外，”Spajic表示。

他说，导致韩元走疲的主要原因将在于，美国经济强劲表现与日本和欧洲放宽政策，有望推动美元在未来几个月走强。

Spajic还指出，考虑到韩国的增长和通胀情况，他倾向于预期该国央行将进一步降息。