《路透峰会》高盛AM预期欧洲央行最早2015年第二季可能开始购买公债

路透伦敦11月19日 - 高盛资产管理(GSAM)欧洲、中东及非洲地区执行长Andrew Wilson指出，欧洲央行最早可能2015年第二季开始购买政府债券，加大努力挹注便宜资金复苏经济。

Wilson称，欧洲央行“可能”启动购买主权债券的量化宽松(QE)，因其他措施可能力道不够。

“购买主权债QE的障碍仍相当高，但我们认为，他们很可能明年第二季或也许是第三季就走上这条路。”Wilson周三在伦敦的路透投资展望峰会称。

他指出，购买主权债的“障碍”包括，需证明目前为止采取的“相当激进”政策还不够。

“如果增长率仍低迷地待在1%以下，通胀率仅有0.2%、0.3%或0.1%，QE的障碍将可降低；而我们发现很难对增长前景过度乐观。”Wilson说。

然而欧洲央行未曾阐明可能怎么建构QE计划。

“欧洲央行的挑战之一就是他们进行QE的机制...我认为最可能的形式就是，按与市值或国内生产总值(GDP)相关的某个比例，购买所有欧洲政府债券。Wilson说。

Wilson还称，目前英镑遭到低估，未来几个月可能反弹。英镑兑美元 自夏天以来已跌约9%触及14个月低点。

“我们认为英镑看来有些便宜...英国经济表现得相当不错。”他说。