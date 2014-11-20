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债券 | 2014年 11月 20日 星期四 08:54 BJT

《路透峰会》高盛AM预期欧洲央行最早2015年第二季可能开始购买公债

路透伦敦11月19日 - 高盛资产管理(GSAM)欧洲、中东及非洲地区执行长Andrew Wilson指出，欧洲央行最早可能2015年第二季开始购买政府债券，加大努力挹注便宜资金复苏经济。

Wilson称，欧洲央行“可能”启动购买主权债券的量化宽松(QE)，因其他措施可能力道不够。

“购买主权债QE的障碍仍相当高，但我们认为，他们很可能明年第二季或也许是第三季就走上这条路。”Wilson周三在伦敦的路透投资展望峰会称。

他指出，购买主权债的“障碍”包括，需证明目前为止采取的“相当激进”政策还不够。

“如果增长率仍低迷地待在1%以下，通胀率仅有0.2%、0.3%或0.1%，QE的障碍将可降低；而我们发现很难对增长前景过度乐观。”Wilson说。

然而欧洲央行未曾阐明可能怎么建构QE计划。

“欧洲央行的挑战之一就是他们进行QE的机制...我认为最可能的形式就是，按与市值或国内生产总值(GDP)相关的某个比例，购买所有欧洲政府债券。Wilson说。

Wilson还称，目前英镑遭到低估，未来几个月可能反弹。英镑兑美元 自夏天以来已跌约9%触及14个月低点。

“我们认为英镑看来有些便宜...英国经济表现得相当不错。”他说。

他还预期随着美国经济走强，美元将继续走升，并认为挹注市场的流动性可能支撑欧元区体质较弱经济体发行的债券。(完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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