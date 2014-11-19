德国经济：2015年出口料成长4%，对俄罗斯经济制裁可能扩大--BGA

路透柏林11月19日 - 德国外贸协会(BGA)周三表示，如果没有出现新的全球性冲突，即使西方对俄罗斯的经济制裁长期持续，甚至可能进一步扩大，2015年德国出口增幅还是有可能达到4%。

由于俄罗斯支持乌克兰东部的亲俄分离主义份子，促使德国今年与美国联手对俄罗斯施加金融与经济制裁。德国为俄罗斯在欧盟的最大贸易伙伴。

1-8月德国对俄罗斯出口下滑16.6%，至203亿欧元，2014年全年的降幅料更加剧烈。

“制裁将长期持续下去，我们无法摆脱影响，”BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)表示，“制裁甚至可能更趋强硬。”

他表示，德国企业对俄罗斯的业务已经流失约三分之一，下滑的趋势预计将持续至明年。但他也说，制裁是必要之举。

尽管今年德国经济失去成长动能，但整体出口大致上仍然强劲。BGA重申2014年出口成长预估为3%。

今年进口预计增加2%，贸易顺差扩大至2,125亿欧元，2015年进口预计增3.5%。