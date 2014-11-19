英国经济：实际收入水平降至十年最低，但也有人涨薪幅度超过通胀

路透伦敦11月19日 - 一份对收入的全面调查显示，在截至4月的12个月期间，英国劳工的实际收入降至逾十年最低位，但也有许多雇员的薪资涨幅超过通胀率。

英国国家统计局(ONS)称，经通胀调整的周薪下降了1.6%。反对党工党认为这项数据显示政府的经济工作失败。

ONS提到工时和薪资年度调查(Annual Survey of Hours and Earnings,ASHE)时称，自2008年以来，英国经通胀调整后的薪资每年都在下降，目前所处水准为2000年代初以来的最低位。

ONS称，调查显示全职雇员的周薪中值增加了1英镑(1.57美元)，为ASHE从1997年开始有记录以来的最小年增幅。

工党议员于是在Twitter上发文强调，英国经通胀调整的薪资收入出现下降。这些工党议员计划在明年5月全国大选前，以恢复生活标准的承诺为竞选拉票。

但英国财政大臣欧思邦指出了调查中的其他细节，比如入职超过一年的员工薪资平均增幅有4.1%，男性和女性劳工之间的薪资差距缩小到纪录最小水平，这都说明他的经济计划是有效果的。

整体薪资增长疲弱，与入职逾一年劳工薪资增长较为强劲形成反差，反映了市场创造了许多低薪工作，这是英国失业率自去年以来大幅下降的背后因素之一。