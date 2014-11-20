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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 08:04 BJT

修正-标题新闻：日本股市日经指数周四盘初开高0.69%报17,407.69点；东证股价指数涨0.59%报1,404.74点

(调整标头)

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